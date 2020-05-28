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«График, чтобы подышать свободно. Через день». Максим Галкин изобразил Путина и Собянина, обсуждающих прогулки по Москве
Источник: Meduza
Шоумэн Максим Галкин записал юмористический видеоролик, в котором одновременно сыграл президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
В пятиминутном ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в Москве будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима самоизоляции. «Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом». В итоге политики приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».
В конце ролика «Путин» кладет ручку на стол.