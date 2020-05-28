«График, чтобы подышать свободно. Через день». Максим Галкин изобразил Путина и Собянина, обсуждающих прогулки по Москве

Шоумэн Максим Галкин записал юмористический видеоролик, в котором одновременно сыграл президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В пятиминутном ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в Москве будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима самоизоляции. «Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом». В итоге политики приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».

В конце ролика «Путин» кладет ручку на стол.

Над прогулками в Москве шутит не только Галкин Только мемы: Сергей Собянин наконец-то позволил москвичам гулять. Правда, делать это нужно по графику. Как в тюрьме!