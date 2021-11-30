«Это не слезы, это кленовый сироп» Райан Рейнольдс получил не только награду от властей Канады, но и песню-признание в любви. И, конечно, растрогался

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Мы вряд ли вас удивим, если скажем, что все любят актера Райана Рейнольдса. А как насчет признания в любви от целой страны? Недавно Рейнольдс получил награду Канады в области исполнительских искусств. Но этим дело не ограничилось: родная страна актера еще и призналась ему в любви. Песню «Canada Loves You Back» («Канада тоже любит тебя») исполнил певец Стивен Пейдж. Вы можете помнить его по группе Barenaked Ladies и заглавной теме к «Теории большого взрыва».

Ryan Reynolds

Песня вышла что надо: милой, временами торжественной и смешной. «Из всех канадских Райанов ты точно в топ-3» — спел Пейдж. Герой песни снял видеореакцию и прослезился, а Райан Гослинг наверняка где-то икнул. Впрочем, Рейнольдс в твиттере уточнил, что «это не слезы, это кленовый сироп».

В клипе также появились хоккеисты любимого клуба актера «Ванкувер Кэнакс» и представители благотворительных организаций Канады, которым помогал Рейнольдс. В твиттере звезды «Дэдпула» появилась такая запись:

«Я рад, что мне не пришлось умереть, чтобы удостоиться такой чести. Я невероятно тронут — и советую всем составить список людей, которых вы цените, и немедленно рассказать им об этом. Список не обязательно писать кровью врагов. Подойдет и обычная ручка».

Что тут скажешь? Золотые слова!

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