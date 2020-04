Райан Рейнольдс и Хью Джекман годами троллили друг друга. Наконец-то они помирились, но всего на один день!

Хью Джекман и Райан Рейнольдс уже много лет ведут шуточную вражду. К примеру, Рейнольдс в «Дэдпуле» ходил в картонной маске с лицом Джекмана. А Джекман в ответ предложил помочиться на звезду Рейнольдса на голливудской Аллее славы. А помните, как Рейнольдс из-за шутки Джекмана оказался единственным, кто пришел на вечеринку в дурацком рождественском свитере?

Но в середине апреля актеры объявили временное перемирие ради благотворительной акции The All In Challenge, в рамках которой знаменитости собирают деньги на продовольственную помощь для детей, пожилых людей и врачей, работающих с пациентами с коронавирусом. Актеры записали ролик с анонсом и выложили его в соцсети.

В видео говорится, что Джекманы и Рейнольдсы были кровными врагами с появления первых Джекманов и первых Рейнольдсов. А виной всему — то, что у одних был бизнес по производству джина (это про Рейнольдса), а у других — кофе (а это про Джекмана). Актеры пообещали не ругаться как минимум 24 часа и подчеркнули, что только пандемия могла подтолкнуть их к перемирию. Но уже к концу ролика Джекман и Рейнольдс стали бесить друг друга и едва не поссорились.

Это еще не все, на сайте The All In Challenge можно пожертвовать деньги — от 10 до 100 долларов. Актеры случайным образом выберут одного из участников акции и будут весь день помогать его детям продавать лимонад. Как они поступят, если у победителя нет детей, не уточняется.