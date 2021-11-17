Вышел трейлер нового «Человека-паука» И это капустник с участием Зеленого Гоблина, доктора Октавиуса и других уже знакомых злодеев

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Sony выпустила трейлер «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. В ролике появились злодеи из фильмов, где Питера Паркера играли другие актеры — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. При этом самих Магуайра и Гарфилда так и не показали, хотя фанаты надеются, что «Нет пути домой» станет кроссовером с участием сразу трех Пауков из разных киновселенных.

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По сюжету, Доктор Стрэндж с помощью магии пытается сделать так, чтобы все забыли реальное имя Человека-паука, которое против его воли раскрыли в финале предыдущей картины. Однако что-то идет не так, и в мир Паркера, которого играет Том Холланд, вторгаются злодеи из параллельных вселенных, где у Человека-паука был облик других актеров.

К примеру, в трейлере Уильям Дефо вновь предстал в образе Зеленого Гоблина, а Альфред Молина вернулся к роли доктора Октавиуса. Оба появлялись в фильмах с Тоби Магуайром. В ролике помимо прочего можно увидеть Джейми Фокса в роли Электро (а также в паре кадров мелькают Рептилия и Песочный Человек!).

Российская премьера «Нет пути домой» намечена на 15 декабря.

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