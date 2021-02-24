Актеры третьего фильма о приключениях Человека-паука в киновселенной Marvel представили название нового фильма — вернее, сразу три (и все разные!). Теперь фанаты выясняют, что происходит, и гадают, на что намекает студия.

Первым кадр из нового фильма с анонсом названия выложил исполнитель роли Человека-паука Том Холланд. По версии актера, картина получила подзаголовок «Phone Home» («Звонить домой»).

Однако Холланду противоречит его коллега Джейкоб Баталон, сыгравший друга Питера Паркера по имени Нед. Он тоже выложил кадр из третьего «Человека-паука», но с подзаголовком «Home-Wrecker» («Разлучник» или «Разлучница»). Баталон пришел в комментарии к Холланду в инстаграме и удивился, что в анонсе указано совсем другое название.

Впрочем, на этом все не закончилось: актриса и певица Зендея (играет Эм-Джей, подругу Питера Паркера) выложила третий кадр с еще одной версией подзаголовка — «Home Slice» («Дружище»).

Зендея также оставила недоуменный комментарий в постах своих коллег в инстаграме. Судя по всему, актеры считают (или делают вид), что их разыграл режиссер.

Фанаты предполагают, что, скорее всего, ни один из этих подзаголовков не станет официальным названием фильма. Студия наверняка предложит четвертый вариант, основанный на этих трех версиях (поклонники уверены, что в них скрыты намеки на сюжет картины). Фанаты объясняют ситуацию с тремя разными названиями введением параллельных миров в фильмы Marvel. В теории, в третьей части нового «Человека-паука» могут появиться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, сыгравшие этого супергероя в картинах, которые не входят в киновселенную Marvel.

Выход фильма запланирован на декабрь 2021 года.