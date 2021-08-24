Вышел первый трейлер нового «Человека-паука». В нем есть Доктор Стрэндж, Доктор Осьминог и мультивселенные

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Студия Sony Pictures выпустила (долгожданный!) первый тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Это третья часть перезапущенной в 2015 году франшизы «Человек паук», в которой главные роли играют Том Холланд (Питер Паркер) и Зендея (Эм Джей).

Человек-Паук: нет пути домой — тизер-трейлер SonyPicturesRU

В трейлере появился Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа. По сюжету, Питер Паркер просит его сделать так, чтобы все забыли, что он Человек-паук. Последующие события Доктор Стрэндж описывает так: «Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума».

В финале трейлера появляется Альфред Молина в роли Доктора Осьминога — злодея из фильма 2004 года про Человека-паука, в котором главную роль сыграл Тоби Магуайр. А еще в ролике есть отсылка к Зеленому Гоблину — главному антагонисту из другой картины про Человека-паука с Тоби Магуайром.

Российская премьера нового фильма пройдет 16 декабря 2021 года.

Предыдущая часть «Человека-паука» с Томом Холландом

«Человек-паук. Вдали от дома»: школьник-супергерой спасает Европу Увлекательный фильм-аттракцион, в котором нет ничего решительно нового

Предыдущая часть «Человека-паука» с Томом Холландом

«Человек-паук. Вдали от дома»: школьник-супергерой спасает Европу Увлекательный фильм-аттракцион, в котором нет ничего решительно нового

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег