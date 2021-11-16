Робот-курьер застрял на зимней дороге в Татарстане. Прохожие его освободили! Надеемся, теперь и роботы простят человечеству издевательства над ними…

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Признайтесь: боитесь, что роботы поработят человечество? И припомнят нам издевательства над их товарищами из Boston Dynamics? Специально для всех тревожных людей напоминаем, насколько на самом деле беспомощны роботы в 2021 году.

Новости Казани

«Ровер» — робот-курьер «Яндекса» — ехал по своим делам в , но столкнулся с непреодолимой преградой: русской зимой. Робот застрял в сугробе и грустно встал на месте. На помощь пришли прохожие, которые освободили доставщика из, простите, снежного плена. «Ровер» быстро продолжил свой путь. Надеемся, он не забудет это проявление человеческой доброты…

Кстати, робот застревает в Иннополисе не впервые — кажется, ему не помешала бы зимняя резина (или чистые дороги).

Новости Казани

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой