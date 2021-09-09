Решена главная проблема человечества: новая модель робота-пылесоса Roomba не будет размазывать фекалии по полу. Она знает врага в лицо!
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В новой модели роботов-пылесосов Roomba производства компании iRobot появилась важнейшая функция — устройство научилось подмечать и не размазывать по полу экскременты, что позволит избежать разного рода катастроф.
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Последняя модель их линейки, Roomba j7+, оснащена новой камерой и искусственным интеллектом. Он-то и просигналит роботу, что животное справило нужду на пол, а значит, соваться туда не стоит, человек сам все уберет. Основатель iRobot Колин Энгл в разговоре с The Verge подчеркнул, что компания усердно работала над внедрением этой функции, и гарантирует, что с моделью Roomba j7+ таких проблем не возникнет.
iRobot много лет учила искусственный интеллект разбираться в сортах бардака, который могут учинить собаки и кошки. Компания создавала тысячи игрушек в форме экскрементов, чтобы Roomba нового поколения знали, с чем дел лучше не иметь.
С улучшенной камерой Roomba будут отличать по виду еще и носки, ботинки и наушники. Кроме того, пылесосы смогут при помощи машинного зрения определять зоны, которые не требуют уборки, а также работать с препятствиями.
Робот будет присылать сообщение на телефон с вопросами о новых преградах, которых он раньше не замечал — допустим, уберут ли вот ту коробку, или она так и останется стоять посреди комнаты? Если ответить, что коробка теперь живет с вами, Roomba отстанет и продолжит заниматься уборкой, а в следующий раз просто объедет препятствие.