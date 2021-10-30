Еще одно важнейшее заявление «Медузы» в честь семилетия. Заголовок «Что? Да!» придумали не мы (но сейчас расскажем, как все было) Что? Да!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Срываем покровы в честь дня рождения. За семь лет «Медуза» всего раз использовала конструкцию «Что? Да!» в заголовке — уже после того, как эта фраза стала мемом. Еще пару раз мы были на грани — например, когда писали о запуске ютьюб-канала наших подкастов. Ну и, конечно, постили материалы в соцсетях с такой подводкой. Тоже после того, как фразу растиражировали другие издания.

Несмотря на это, многие до сих пор уверены: «Что? Да!» — изобретение «Медузы». Даже наши постоянные читатели регулярно шутят об этом, отправляя в редакцию язвительные сообщения.

Мы решили восстановить справедливость. И нашли автора этого заголовка. Слово бывшему главному редактору «Афиши Daily», автору телеграм-канала «Психо Daily» Кате Дементьевой:

Заголовок «Что?! Да!» мы придумали в Афише Daily в 2017 году. Полное название материала, который его породил, таково: «Семь удивительных бьюти-средств для преображения вульвы. Что?! Да!».

В статье речь шла про удивительную косметику для вульвы: хайлайтер с морошкой, бальзам для половых губ, леопардовый парик для лобка и прочее. Мы c этим явлением столкнулись впервые и, конечно, ******[удивились]. Так что вопль «Что? Да!» был релевантный и искренний. Немного жаль, что теперь с его помощью рассказывают про новый вкус воды в бутылях и тарифные планы. А мы с моей подругой Паней Кириллиной увековечили его, сделав себе парные татуировки.

Штош, очередное расследование прошло успешно😎. Не верьте всему, что пишут в интернете!

Читайте также

Семь лет назад мы обзавелись лицензией на ор (и даже ОР) Перед вами топ самых абсурдных, но любимых материалов «Медузы»

Читайте также

Семь лет назад мы обзавелись лицензией на ор (и даже ОР) Перед вами топ самых абсурдных, но любимых материалов «Медузы»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой