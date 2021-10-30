Еще одно важнейшее заявление «Медузы» в честь семилетия. Заголовок «Что? Да!» придумали не мы (но сейчас расскажем, как все было) Что? Да!
Еще одно важнейшее заявление «Медузы» в честь семилетия. Заголовок «Что? Да!» придумали не мы (но сейчас расскажем, как все было) Что? Да!
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Срываем покровы в честь дня рождения. За семь лет «Медуза» всего раз использовала конструкцию «Что? Да!» в заголовке — уже после того, как эта фраза стала мемом. Еще пару раз мы были на грани — например, когда писали о запуске ютьюб-канала наших подкастов. Ну и, конечно, постили материалы в соцсетях с такой подводкой. Тоже после того, как фразу растиражировали другие издания.
Несмотря на это, многие до сих пор уверены: «Что? Да!» — изобретение «Медузы». Даже наши постоянные читатели регулярно шутят об этом, отправляя в редакцию язвительные сообщения.
Мы решили восстановить справедливость. И нашли автора этого заголовка. Слово бывшему главному редактору «Афиши Daily», автору телеграм-канала «Психо Daily» Кате Дементьевой:
Заголовок «Что?! Да!» мы придумали в Афише Daily в 2017 году. Полное название материала, который его породил, таково: «Семь удивительных бьюти-средств для преображения вульвы. Что?! Да!».
В статье речь шла про удивительную косметику для вульвы: хайлайтер с морошкой, бальзам для половых губ, леопардовый парик для лобка и прочее. Мы c этим явлением столкнулись впервые и, конечно, ******[удивились]. Так что вопль «Что? Да!» был релевантный и искренний. Немного жаль, что теперь с его помощью рассказывают про новый вкус воды в бутылях и тарифные планы. А мы с моей подругой Паней Кириллиной увековечили его, сделав себе парные татуировки.
Штош, очередное расследование прошло успешно😎. Не верьте всему, что пишут в интернете!