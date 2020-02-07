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У подкастов «Медузы» теперь отдельный ютьюб-канал! Что? Да, мы его завели!
1 минута
11:21, 7 февраля 2020
Осенью 2019 года мы начали выкладывать наши подкасты еще и на ютьюб. Да, не самое очевидное решение — публиковать аудио там, где смотрят видео. Но мы решили попробовать — и кое-что выяснили. Некоторых наших подписчиков бесят подкасты в основном ютьюб-канале «Медузы» (он, кстати,
вот тут
). Несмотря на это, многие люди начали слушать подкасты именно там — а также комментировать, лайкать и подписываться. Чтобы и тем и другим было удобно, мы решили завести для подкастов отдельный канал (а он
вот тут
, подписывайтесь!). И к запуску нового канала сняли это видео — тут можно наконец посмотреть в лица людям, которых вы, скорее всего, знаете только по голосам. 13 подкастов, 18 человек — и все это за одну минуту!
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