Нет ничего сильнее семьи. Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю

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Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Отец невесты, прославившийся в роли Брайана ОʼКоннера в киносериале «Форсаж», погиб в 2013 году. К алтарю его дочь вел лучший друг и напарник по «Форсажу» Вин Дизель.

Фотографией этого момента Мидоу Уокер поделилась с подписчиками в инстаграме, которые поздравили новобрачную и пожелали ей счастья и любви. Ведь, действительно, нет ничего сильнее семьи.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой