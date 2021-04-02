Вин Дизель и Дуэйн Джонсон превратились в огромных детей: это очень странный кадр из «Форсажа», который невозможно развидеть

Гитаристка из Шотландии по имени Лили посмотрела шестую часть «Форсажа» и заметила кое-что странное — кадр, в котором Вин Дизель и Дуэйн Джонсон на пару секунд превращаются в детей.

В этой сцене герой Джонсона, бывший сотрудник Дипломатической службы безопасности Люк Хоббс, подходит к нелегальному гонщику и преступнику Доминику Торетто в исполнении Вина Дизеля. По сюжету, Торетто и Хоббс враждуют, но к концу фильма, конкретно в этом эпизоде, все же заключают перемирие.

В сцене персонажи стоят друг против друга. Хоббс делает шаг к бывшему противнику и из-за перспективы превращается в малыша на фоне громадного Дизеля. После этого камера переключается — и вот уже голова Дизеля кажется малюсенькой на фоне гигантского Дуэйна Джонсона. Зрителю остается только хлопать глазами и гадать, что это вообще такое было!

Объяснений может быть несколько

Расширенная версия той же сцены с ускорением в середине

Первое — это осознанный выбор оператора или режиссера, чтобы показать, что друзьями Хоббс и Торетто все же так и не стали.

Второе — Дизель и Джонсон поссорились во время съемок и с тех пор почти не появляются в совместных сценах (в ролике видно, что они на самом деле не смотрят друг другу в глаза).

Третье — разница в росте. Рост Джонсона — 196 сантиметров, рост Дизеля — около 178 сантиметров (по его словам, немного выше — около 185). Вероятно, Дизель, режиссер или продюсеры не хотели, чтобы актер в кадре выглядел заметно меньше гиганта-Джонсона. Все же их герои должны представлять угрозу друг для друга.

Поэтому оператору пришлось снимать Дизеля и Джонсона с такого ракурса, чтобы ни один из них не выглядел значительно крупнее другого. В итоге и получилось то, что получилось: оба, пусть и на несколько мгновений, превратились в детей-переростков.