Вин Дизель выпустил свою первую песню. И это позитивный танцевальный трек о том, что у актера все прекрасно

Американский актер Вин Дизель, известный по фильмам серии «Форсаж», выпустил свой первый сингл — называется «Feel Like I Do». Музыку для песни написал норвежский диджей Kygo, его называют одним из лучших диджеев в мире. Обычно актер играет суровых мужчин, которые решают проблемы путем насилия, но «Feel Like I Do» — это легкий танцевальный трек с хрипловатым вокалом Дизеля. Актер поет о своем прекрасном настроении.

«Так долго я обещал выпустить музыку… Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как и всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться», написал Дизель в своем инстаграме.

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Послушать «Feel Like I Do» можно в Spotify и Apple Music.

Фото в анонсе: Xavier Collin / Image Press Agency / Scanpix / LETA