Вин Дизель снялся в супергеройском боевике «Бладшот» о бессмертном солдате. Ха-ха, трейлер все равно выглядит как «Форсаж»!

Студия Sony Pictures выпустила трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Картина основана на комиксах издательства Valiant Comics.

В центре сюжета — солдат по имени Рэй Гаррисон, которого убивают, а после возвращают к жизни с помощью внедренных в него наноботов. Так Гаррисон получает способность к самоисцелению и огромную физическую силу. Правда, теперь он вынужден работать на воскресившую его корпорацию RST. При этом компания контролирует его мысли и разум и манипулирует героем с помощью фальшивых воспоминаний. В конце концов персонаж Дизеля узнает об этом и восстает против своих хозяев.

Российская премьера состоится 20 февраля 2020 года.

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment