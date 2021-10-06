Жонглер из Австралии устроил представление для квокк. А квокки такие: вау! *хлоп-хлоп-хлоп* 👏👏👏

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Профессиональный жонглер из Австралии Люк Форрестер решил покорить местных квокк, впечатлив их своими умениями. Что ж, ему это удалось: квокки буквально не могли отвести глаз от устроенного для них представления.

Форрестер умело жонглировал камнями и шишками, а квокки завороженно глядели на него и иногда сучили маленькими лапками, пытаясь повторить движения человека. Еще бы — ведь жонглер с большим уважением отнесся к зрителям и даже раскланялся в конце выступления. Кажется, еще немного и квокки принесли бы ему цветы!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Chia Chuin Wong / Shutterstock