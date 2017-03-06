Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) сняли видео с детенышем квокки, который гулял по лесу со своими родителями. А это значит, что квоккам, обитающим на западе Австралии, не грозит вымирание!

Tiny quokka joey discovered on sensor camera footage WWF-Australia

В 2015 году популяция квокк в районе города Нортклифф пострадала от сильных лесных пожаров. В 2016 году фонд обнаружил только 39 квокк, выживших после пожаров.

Но недавние наблюдения показали, что популяция квокк восстанавливается. По словам представителей WWF, квокки обитают в хороших условиях, но потребуется еще много времени, чтобы популяция окончательно восстановилась.