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Музыкант и сценарист Василий Зоркий снял короткометражный документальный фильм «До свидания» («See you») — историю любви москвички Аси и водителя такси из Киргизии Жаныбека. Они прожили вместе в Москве два года, Жаныбек поехал домой и не смог вернуться — как рассказывают сами герои, из-за штрафов за парковку и курение в неположенном месте ему был закрыт въезд в Россию на два года. После этого Ася решила уехать за ним, и открыла для себя Киргизию. В 2021 году фильм вошел в одну из программ фестиваля Beat Film Festival. Картина заканчивается клипом группы «Зоркий» — с красивейшими видами Киргизии. Оператор — Аделина Дзиваева. «Медуза» представляет фильм с комментариями авторов.

Vasily Zorkiy

Василий Зоркий

автор фильма

С нами что-то произошло за эти полтора года. Ковид, рухнувшие доходы, какой-то большой личный кризис практически у каждого члена группы заставили нас сесть и задуматься о том, что мы вообще делаем. Зачем, почему и куда со всем этим двигаться. Когда я делал проект в котором актеры со всего мира читали сказки и пели колыбельные на девяти языках, у меня возникло четкое ощущение, что вне зависимости ни от чего я хочу быть частью большого, глобального мира. Хочу разговаривать с самыми разными людьми в разных странах. И наш альбом «The Missing Part» стал вдруг каким-то освобождением от всего — мы впервые стали делать пластинку на английском языке, не стараясь ни на кого быть похожими, но и не отрицая влияние музыки, которую мы слушаем.

История про Асю, мою подругу, уехавшую неожиданно в Киргизию, стала для меня частью этого процесса — размышлений про границы, про нас, про свободу.

Ася Хашем

героиня фильма

Мне кажется, получилось красивое кино про нашу реальность. За полгода в Кыргызстане я рассказала историю нашего знакомства тысячу раз — и никто ей не удивился, не был шокирован. В Москве же наша история вызывала именно такие эмоции. Очень хочется, чтобы люди везде и всегда были людьми, вне зависимости от национальности, статуса и образования.

Кыргызстан — удивительная и очень красивая страна. Приезжайте в гости, чтобы все увидеть и прочувствовать!

8 октября группа «Зоркий» представит на московской площадке ДК «Рассвет» новую программу «The Missing Part».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой