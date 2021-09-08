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Петербургская группа «Электрофорез» представила клип на песню «Первоцвет» из альбома «505». Главный герой теряется среди зимы, но находит в снегу цветок, который приводит его к возлюбленной. Режиссер видео — Александра Соколова. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Группа «Электрофорез»

«Электрофорез»

Клип на песню «Первоцвет» с альбома «505» был снят художницей и режиссером Александрой Соколовой (Soko), которая до этого снимала нам клип на песню «Мертв внутри» с группой «Молчат дома». Сам клип снимался в два захода и в двух странах: одну его часть с основной сюжетной линией мы сняли еще в допандемийной Финляндии с финскими и русскими актерами и танцорами, а вторую часть мы снимали этим летом во время цветения деревьев в обычном городском парке Санкт-Петербурга (это как раз сцены, где все в белых одеждах стоят в красивых красных цветах).

Сюжетная линия в этом клипе присутствует достаточно призрачно, но она и не играет главную роль в клипе. Главное — атмосфера и ощущения.

Во время съемок в Финляндии мы забыли реквизит в поезде «Аллегро», и нам пришлось умолять начальника поезда нас спасти. И он нас спас. А еще во время съемок в Финляндии мы спали вдесятером на полу. Было не очень круто, и мы не выспались.

Александра Соколова

режиссер

Наш главный герой потерялся духовно и потерялся в бескрайней снежной пустыне, это метафора его метаний. В параллельном измерении — в городе — друзья и любимая ищут его, расклеивают объявления о поиске, обыскивают город. А герой бродит по пустыне, замерзает, внезапно находит в снегу горящий красным цветок, который напоминает ему о любимой, дает силы пытаться выбраться дальше. В это время друзья отчаиваются его искать, но девушка верит в то, что спасет его, и бежит в церковь. Герой набредает в пустыне на тех, кто из нее не выбрался, замерзших людей в цепях, с ужасом их осматривает и обнаруживает, что он сам закован. Девушка в церкви молит о возвращении героя.

«Электрофорез» в клипе — это ангелы-хранители, как в фильме «Небо над Берлином», они весь путь наблюдают за героями. Увидев столь сильное желание девушки спасти возлюбленного, они позволяют их встрече состояться. Но остается загадкой, вернулся ли герой в реальную жизнь или это был его дух, который пришел к девушке попрощаться. Первоцвет символизирует веру и любовь, спасающие героя среди холода.

«Электрофорез» выступит 5 ноября в московском клубе «ГлавClub» и 21 ноября в петербургском клубе «Морзе».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой