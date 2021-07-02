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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета» — он идет уже целый месяц и не планирует останавливаться. Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой прессой в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Новый участник марафона «Агенты лета» — петербургская группа «Электрофорез». Участники дуэта учились в одной школе (№ 505 — в честь нее, очевидно, и назван их третий альбом), а теперь делают мрачный синти-поп и поют о смерти, разочаровании и загробном мире. Получается проникновенно и даже, можно сказать, величественно. В редакции «Медузы» группу любят; автор этого текста, например, уже две недели слушает на повторе песню «Зло» (и думает о жизни......).

Специально для марафона группа представила продолжение вышедшего в феврале альбома «505» — пластинку «505: B-sides & Remixes», состоящую из ремиксов и двух новых треков. В записи участвовали группы Ash Code, Sobranie 8 18, Nürnberg и Getsuga Tenshou. Также «Электрофорез» записал видеообращение в поддержку «Медузы». Большое спасибо! 🖤

Meduza

Виталий Талызин

клавишные, тексты, музыка

Привет! Это группа «Электрофорез». И мы презентуем специально для «Медузы» дополнительный материал к альбому «505», который вышел этой зимой и был презентован на «Медузе». Туда входят ремиксы от наших коллег по цеху — например, итальянцев Ash Code, белорусов Nurnberg, группы Getsuga Tenshou и Sobranie 8 18. А также два трека, не вошедших в альбом — «За школой» и «Иллюзия».

Иван Курочкин

вокал, тексты, музыка

Естественно, мы хотели бы выразить слова поддержки «Медузе», поскольку это достаточно важное для России СМИ — и мы надеемся, что оно будет продолжать радовать нас своими материалами и своей редакторской политикой.

Listen to <a href="https://music.yandex.ru/album/16205983?lang=en">505: B-sides & Remixes</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4029507?lang=en">Электрофорез</a> on Yandex Music

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