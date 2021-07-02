А что если все — иллюзия? «Электрофорез» презентует альбом ремиксов в марафоне «Агенты лета». И еще две новые песни!
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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета» — он идет уже целый месяц и не планирует останавливаться. Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой прессой в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.
Новый участник марафона «Агенты лета» — петербургская группа «Электрофорез». Участники дуэта учились в одной школе (№ 505 — в честь нее, очевидно, и назван их третий альбом), а теперь делают мрачный синти-поп и поют о смерти, разочаровании и загробном мире. Получается проникновенно и даже, можно сказать, величественно. В редакции «Медузы» группу любят; автор этого текста, например, уже две недели слушает на повторе песню «Зло» (и думает о жизни......).
Специально для марафона группа представила продолжение вышедшего в феврале альбома «505» — пластинку «505: B-sides & Remixes», состоящую из ремиксов и двух новых треков. В записи участвовали группы Ash Code, Sobranie 8 18, Nürnberg и Getsuga Tenshou. Также «Электрофорез» записал видеообращение в поддержку «Медузы». Большое спасибо! 🖤
Виталий Талызин
клавишные, тексты, музыка
Привет! Это группа «Электрофорез». И мы презентуем специально для «Медузы» дополнительный материал к альбому «505», который вышел этой зимой и был презентован на «Медузе». Туда входят ремиксы от наших коллег по цеху — например, итальянцев Ash Code, белорусов Nurnberg, группы Getsuga Tenshou и Sobranie 8 18. А также два трека, не вошедших в альбом — «За школой» и «Иллюзия».
Иван Курочкин
вокал, тексты, музыка
Естественно, мы хотели бы выразить слова поддержки «Медузе», поскольку это достаточно важное для России СМИ — и мы надеемся, что оно будет продолжать радовать нас своими материалами и своей редакторской политикой.
Слушать альбом 505: B-sides & Remixes на всех платформах.