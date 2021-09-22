«Как нам сшить концы, скорей очнуться после зла?» «Мумий Тролль» выпустил очень красивый клип о времени обид. Премьера на «Медузе»

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«Мумий Тролль» бодро и активно начинает эту осень. В сентябре группа записала две песни для трибьюта владивостокскому музыканту Александру Демину, поучаствовала во всемирном концерте в защиту Антарктики, а сегодня выпускает новый клип «Время обид» — на одну из центральных композиций со своего последнего альбома «После зла». Автором видео выступила Афина Журба, студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Мумий Тролль (Mumiy Troll)

Афина Журба

режиссер

Работа над клипом была приятным и хорошим опытом, если раньше я очень переживала о сюжете и целостности, то тут я дала себе полную свободу — работая с абстракцией, но в то же время опиралась на сюжет. Интересно было выбрать технику, которая напоминает ручную печать: такое наложение мне показалось компромиссом, ведь раньше я работала с черно-белой картинкой. Мой выбор группы был связан с метафоричностью и легкостью музыки, которая хорошо переплетается с анимацией — мне совсем не хотелось визуально повторять слова, а тут это было почти невозможно.

Илья Лагутенко

лидер «Мумий Тролля»

Я рад продолжению нашей анимационной видеографии — мы делали клипы в сотрудничестве и с российскими и с азиатскими аниматорами, знаменитыми фотографами и операторами, снимали live-клипы на концертах. Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не «повествовательный», не следует «сюжету» песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства — интересно, увидите ли вы в нем то, что удалось считать мне?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой