У Little Big вышел новый клип, от которого может укачать. С Томми Кэшем и Оливером Три Качаемся туда-сюда под «Turn It Up»

Little Big выпустили новый клип вместе с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем — на песню «Turn It Up». Видео сняла режиссер Алина Пязок.

Сюжет простой: музыканты просыпаются, чистят зубы, завтракают, читают, тусуются у бассейна и поливают всех шампанским. Но все это под непрекращающуюся качку. Если вас укачивает, мы вас предупредили!

Little Big

Оливер Три и Little Big также объявили о том, что выпустят 30 сентября совместный EP «Welcome To The Internet» (он выйдет на американском лейбле Atlantic Records, на котором записывается Бруно Марс и Cardi B!).

Слушать «Turn It Up» на всех платформах.

