«Everybody! Бе-э-э-э!»: Little Big записали кавер на Backstreet Boys. Ильичу подпевает баран! Премьера сказочного клипа на «Медузе»

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4 июня Little Big выпустили новый EP — «Covers», куда вошли кавер-версии песен, «на которых выросли участники группы»: «Barbie Girl», «Blitzkrieg Bop», «Mamma Maria». Обложка пластинки вдохновлена альбомом Nirvana «Nevermind». Одна из песен — «Everybody» группы Backstreet Boys, надоедливый хит из 1990-х: «Когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — говорит Ильич. «Медуза» представляет клип на эту песню, который стал самым дорогим в истории группы: участники попадают в сказку, где встречают гномов, русалок, драконов — и поющего барана.

Little Big

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