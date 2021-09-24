Десять лет назад Медведев встречался с Джобсом, танцевал под «American Boy» и регулярно мелькал в демотиваторах. Эх, было время! Цепочка былинных мемов к годовщине «рокировочки»

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Ровно 10 лет назад, 24 сентября 2011 года, на съезде «Единой России» объявили, что Владимир Путин спустя четыре года на посту премьер-министра вновь будет участвовать в президентских выборах. Дмитрий Медведев же возглавит список партии на выборах в Госдуму. Все это прозвали «рокировочкой» — главные лица страны фактически просто поменялись местами. С тех пор Медведев растерял политическое влияние и вообще как-то ушел в тень. И это большая потеря для Рунета, в котором Медведев когда-то имел абсолютную монополию на мемы. Со слезами ностальгии вспоминаем лучшие из них.

2007 год

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История Медведева в мемах начинается с его выдвижения в президенты. В тогда еще популярном «Живом журнале» про него придумывали частушки, а пользователи Dirty.ru на все посты про кандидата реагировали фразой «И все-таки Медвед». С Медведом у Медведева вообще особая связь: однажды агентство Associated Press все перепутало и решило, что Владимиру Путину задали вопрос о будущем преемнике, а не об одном из первых мемов Рунета.

2009 год

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Страшно вспоминать: Медведев был президентом так давно, что модным считался не только «Живой журнал», но и демотиваторы! Тут тоже не обходилось без Медведа — все же мемы в те времена сменяли друг друга не так быстро.

2010 год

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Медведев всегда старался идти в ногу со временем. В 2010 году в США он даже встретился со Стивом Джобсом. Тот подарил политику четвертый айфон — за сутки до старта мировых продаж. Это Медведеву припоминали и годы спустя.

2011 год

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Игорь Тол

Как-то Медведев сказал: «Никто никогда не вернется в 2007 год». Тогда президент имел в виду, что Россия продолжит курс на модернизацию в экономике. Но в мемах все переиначили — и вот уже много лет это символ тоски по 2007 году, эпохе эмо и трех полосок на кедах под теплым дождем.

2011 год

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msUNDERGROUD

Но не одним 2007 годом жил Медведев. Его все еще помнят по инициативам вроде превращения милиции в полицию и отмены зимнего времени. А как он любил бадминтон! И даже показывал игру с Путиным у себя в блоге.

2011 год

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apsnyge

Но что может быть лучше спорта? Танцы! И песня «Американ бой, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай». Кажется, теперь она будет вечно ассоциироваться с Медведевым.

2012 год

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Даже во время президентства Медведев был неотделим от Путина. До «рокировочки» их союз называли «тандемом». И шутки о том, что президент четыре года просто временно подменял Путина, звучали и в Рунете, и в эфире федеральных каналов.

2012 год

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Медведев любил посидеть в твиттере — и даже ездил в штаб-квартиру компании, чтобы написать оттуда первый пост. А спустя пару лет твиттер президента породил мем про сбежавшего кота Дорофея. СМИ сообщили, что животное сбежало из резиденции и теперь его все ищут. Медведев подхватил слух и обернул его в шутку. С «котэ» оказалось все в порядке. Как-то так в 2012-м и закончилось президентство Медведева и снова началась работа в статусе главы правительства, а также председателя «Единой России». Иронично, что в 2018 году пропажу самого Медведева заметили только через неделю с лишним. Впрочем, никто особо и не искал.

2014 год

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Увы, про Дорофея в итоге как-то забыли. А вот то, как Медведева взломали, многие помнят до сих пор. И потом еще раз взломали. Осталось только выбрать, какой взлом смешнее — с твитом «Ухожу в отставку» или «Vk mho cucumber» (что бы это ни значило).

2014 год

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Медведев регулярно менял айфоны, видимо, чтобы приятнее было читать твиттер. Один из телефонов засветился в его знаменитом селфи в лифте, которое тогда разошлось на фотожабы. Вот, к примеру, вечная классика — Медведев попал в Матрицу (между прочим, снова актуально!).

2014 год

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Поспать Медведев тоже любил. Это мем с долгой историей, начавшейся с открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда не раскрылось не только пятое кольцо, но и глаза премьер-министра. Медведева потом еще много лет ловили спящим на заседаниях и мероприятиях.

2014 год

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Медведев вообще умел усыплять бдительность — особенно в мемах. Чего только стоит популярная картинка с чашкой кофе и фразой «Это же Россия, расслабься» (или «Расслабься, это Россия»).

2015 год

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Это последние годы Путин ходит в тайгу с Шойгу, а раньше были чаепития с Медведевым! Довольно мемные, кстати.

2016 год

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Сейчас уже ясно: мем «Денег нет, но вы держитесь» прошел проверку временем. Вот что дословно в 2016 году сказал Медведев на встрече с крымскими пенсионерами: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья». В итоге напутствие Медведева сократили до «Денег нет, но вы держитесь». Именно в этой форме цитата премьер-министра стала одним из ключевых мемов десятилетия.

2016 год

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Сам Медведев не мог продержаться без кофе. Как-то он предложил переименовать американо в «русиано». Рокировочка поинтереснее, чем превращение милиции в полицию.

2017 год

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2017 год — важнейшая эпоха мемов про Медведева, начавшаяся с выхода расследования команды Алексея Навального под названием «Он вам не Димон». Фильм о «тайной империи» премьер-министра долгое время был самым популярным на ютьюб-канале Навального. Обложка расследования стала объектом сотен пародий. Выше — наша любимая.

2017 год

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Муть, чушь и компот. Примерно так Медведев отреагировал на расследование о тайной империи. Словом, назвал все обычной уткой. К слову, об утках! Соратники Навального выяснили, что Медведев построил специальный дом для утки на пруду около секретной дачи. Ох, сколько было мемов! И это мы еще не вспоминаем знаменитые кроссовки…

2017 год

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Грустно, но вместе с ослаблением политического влияния Медведева сокращалось и количество примечательных мемов с его участием. Хотя в том же 2017 году он постоял под дождем с предельно серьезным лицом — и ненадолго снова ворвался в тренды.

2021 год

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В 2020 году Медведев уступил кресло премьер-министра Михаилу Мишустину, а сам стал заместителем председателя Совета безопасности РФ. Летом 2021-го стало известно, что лидер «Единой России» не попал в список кандидатов собственной партии на выборах в Госдуму. Да и вообще, Медведев все реже появляется в публичном пространстве и почти не дает поводов для новых шуток. Но кое-что у Медведева все же не отнять — например, чувство стиля. Летом он надел кожаный пиджак на интервью, чем, разумеется, всех восхитил. Надеемся, не в последний раз.

Он еще вернется…

Десять лет назад случилась «рокировка». Что вы почувствовали, когда узнали, что Путин возвращается? Ваши прогнозы сбылись? Расскажите нам. Мы опубликуем самые интересные истории

Он еще вернется…

Десять лет назад случилась «рокировка». Что вы почувствовали, когда узнали, что Путин возвращается? Ваши прогнозы сбылись? Расскажите нам. Мы опубликуем самые интересные истории

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Евгений Кузьмин