Десять лет назад Медведев встречался с Джобсом, танцевал под «American Boy» и регулярно мелькал в демотиваторах. Эх, было время! Цепочка былинных мемов к годовщине «рокировочки»
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Ровно 10 лет назад, 24 сентября 2011 года, на съезде «Единой России» объявили, что Владимир Путин спустя четыре года на посту премьер-министра вновь будет участвовать в президентских выборах. Дмитрий Медведев же возглавит список партии на выборах в Госдуму. Все это прозвали «рокировочкой» — главные лица страны фактически просто поменялись местами. С тех пор Медведев растерял политическое влияние и вообще как-то ушел в тень. И это большая потеря для Рунета, в котором Медведев когда-то имел абсолютную монополию на мемы. Со слезами ностальгии вспоминаем лучшие из них.
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История Медведева в мемах начинается с его выдвижения в президенты. В тогда еще популярном «Живом журнале» про него придумывали частушки, а пользователи Dirty.ru на все посты про кандидата реагировали фразой «И все-таки Медвед». С Медведом у Медведева вообще особая связь: однажды агентство Associated Press все перепутало и решило, что Владимиру Путину задали вопрос о будущем преемнике, а не об одном из первых мемов Рунета.
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Страшно вспоминать: Медведев был президентом так давно, что модным считался не только «Живой журнал», но и демотиваторы! Тут тоже не обходилось без Медведа — все же мемы в те времена сменяли друг друга не так быстро.
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Медведев всегда старался идти в ногу со временем. В 2010 году в США он даже встретился со Стивом Джобсом. Тот подарил политику четвертый айфон — за сутки до старта мировых продаж. Это Медведеву припоминали и годы спустя.
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Как-то Медведев сказал: «Никто никогда не вернется в 2007 год». Тогда президент имел в виду, что Россия продолжит курс на модернизацию в экономике. Но в мемах все переиначили — и вот уже много лет это символ тоски по 2007 году, эпохе эмо и трех полосок на кедах под теплым дождем.
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Но не одним 2007 годом жил Медведев. Его все еще помнят по инициативам вроде превращения милиции в полицию и отмены зимнего времени. А как он любил бадминтон! И даже показывал игру с Путиным у себя в блоге.
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Но что может быть лучше спорта? Танцы! И песня «Американ бой, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай». Кажется, теперь она будет вечно ассоциироваться с Медведевым.
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Даже во время президентства Медведев был неотделим от Путина. До «рокировочки» их союз называли «тандемом». И шутки о том, что президент четыре года просто временно подменял Путина, звучали и в Рунете, и в эфире федеральных каналов.
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Медведев любил посидеть в твиттере — и даже ездил в штаб-квартиру компании, чтобы написать оттуда первый пост. А спустя пару лет твиттер президента породил мем про сбежавшего кота Дорофея. СМИ сообщили, что животное сбежало из резиденции и теперь его все ищут. Медведев подхватил слух и обернул его в шутку. С «котэ» оказалось все в порядке. Как-то так в 2012-м и закончилось президентство Медведева и снова началась работа в статусе главы правительства, а также председателя «Единой России». Иронично, что в 2018 году пропажу самого Медведева заметили только через неделю с лишним. Впрочем, никто особо и не искал.
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Увы, про Дорофея в итоге как-то забыли. А вот то, как Медведева взломали, многие помнят до сих пор. И потом еще раз взломали. Осталось только выбрать, какой взлом смешнее — с твитом «Ухожу в отставку» или «Vk mho cucumber» (что бы это ни значило).
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Медведев регулярно менял айфоны, видимо, чтобы приятнее было читать твиттер. Один из телефонов засветился в его знаменитом селфи в лифте, которое тогда разошлось на фотожабы. Вот, к примеру, вечная классика — Медведев попал в Матрицу (между прочим, снова актуально!).
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Поспать Медведев тоже любил. Это мем с долгой историей, начавшейся с открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда не раскрылось не только пятое кольцо, но и глаза премьер-министра. Медведева потом еще много лет ловили спящим на заседаниях и мероприятиях.
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Медведев вообще умел усыплять бдительность — особенно в мемах. Чего только стоит популярная картинка с чашкой кофе и фразой «Это же Россия, расслабься» (или «Расслабься, это Россия»).
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Это последние годы Путин ходит в тайгу с Шойгу, а раньше были чаепития с Медведевым! Довольно мемные, кстати.
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Сейчас уже ясно: мем «Денег нет, но вы держитесь» прошел проверку временем. Вот что дословно в 2016 году сказал Медведев на встрече с крымскими пенсионерами: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья». В итоге напутствие Медведева сократили до «Денег нет, но вы держитесь». Именно в этой форме цитата премьер-министра стала одним из ключевых мемов десятилетия.
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Сам Медведев не мог продержаться без кофе. Как-то он предложил переименовать американо в «русиано». Рокировочка поинтереснее, чем превращение милиции в полицию.
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2017 год — важнейшая эпоха мемов про Медведева, начавшаяся с выхода расследования команды Алексея Навального под названием «Он вам не Димон». Фильм о «тайной империи» премьер-министра долгое время был самым популярным на ютьюб-канале Навального. Обложка расследования стала объектом сотен пародий. Выше — наша любимая.
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Муть, чушь и компот. Примерно так Медведев отреагировал на расследование о тайной империи. Словом, назвал все обычной уткой. К слову, об утках! Соратники Навального выяснили, что Медведев построил специальный дом для утки на пруду около секретной дачи. Ох, сколько было мемов! И это мы еще не вспоминаем знаменитые кроссовки…
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Грустно, но вместе с ослаблением политического влияния Медведева сокращалось и количество примечательных мемов с его участием. Хотя в том же 2017 году он постоял под дождем с предельно серьезным лицом — и ненадолго снова ворвался в тренды.
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В 2020 году Медведев уступил кресло премьер-министра Михаилу Мишустину, а сам стал заместителем председателя Совета безопасности РФ. Летом 2021-го стало известно, что лидер «Единой России» не попал в список кандидатов собственной партии на выборах в Госдуму. Да и вообще, Медведев все реже появляется в публичном пространстве и почти не дает поводов для новых шуток. Но кое-что у Медведева все же не отнять — например, чувство стиля. Летом он надел кожаный пиджак на интервью, чем, разумеется, всех восхитил. Надеемся, не в последний раз.