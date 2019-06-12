У главы правительства Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в твиттере. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например, двенадцатого июня Медведев поздравил всех с Днем России, а одиннадцатого поделился своими мыслями о причинах политической радикализации Европы.

Но 12 июня произошло нечто странное: в беседе с послом Ирака Хайдаром Мансуром Хади глава правительства перешел с английского языка на тарабарщину.

ВК? «Мхо»? «Огурец»? Что это значит?!

В другом своем сообщении Медведев четыре раза упомянул слово «very» («очень») и один раз «hubby» («муженек»).

Позже твиты политика удалили. Но интернет все помнит.

Переводчик не помог.

Не забыл интернет и «covfefe» — знаменитую опечатку в твите президента США Дональда Трампа. Ничего не значащее слово превратилось в один из самых популярных мемов 2016 года. «Covfefe» можно найти даже в словаре англоязычного сленга Urban Dictionary.

Но появятся ли там «Vk mho cucumber» и «very vav chi hi»? 🤔

Обновление. По сообщению пресс-службы кабинета министров, аккаунт Дмитрия Медведева в твиттере взломали. Опять.