Дмитрий Медведев написал два загадочных твита. «Vk mho cucumber» — да что это вообще значит? 🤔
У главы правительства Дмитрия Медведева есть официальный англоязычный аккаунт в твиттере. Обычно туда пишут то же самое, что и в русскую версию. Например, двенадцатого июня Медведев поздравил всех с Днем России, а одиннадцатого поделился своими мыслями о причинах политической радикализации Европы.
Но 12 июня произошло нечто странное: в беседе с послом Ирака Хайдаром Мансуром Хади глава правительства перешел с английского языка на тарабарщину.
ВК? «Мхо»? «Огурец»? Что это значит?!
В другом своем сообщении Медведев четыре раза упомянул слово «very» («очень») и один раз «hubby» («муженек»).
Позже твиты политика удалили. Но интернет все помнит.
Переводчик не помог.
Не забыл интернет и «covfefe» — знаменитую опечатку в твите президента США Дональда Трампа. Ничего не значащее слово превратилось в один из самых популярных мемов 2016 года. «Covfefe» можно найти даже в словаре англоязычного сленга Urban Dictionary.
Но появятся ли там «Vk mho cucumber» и «very vav chi hi»? 🤔
Обновление. По сообщению пресс-службы кабинета министров, аккаунт Дмитрия Медведева в твиттере взломали. Опять.