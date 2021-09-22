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Группа СБПЧ выпустила музыкальную сказку! «Потерянное зеркальце» — аудиопьеса от имени зеркальца, найденного на блошином рынке. Пьеса написана по мотивам одноименного текста писателя и художника Павла Пепперштейна, он же нарисовал обложку для аудиосказки. Авторы пьесы — солист группы СБПЧ Кирилл Иванов и театральный режиссер, хореограф-постановщик Олег Глушков (он же — режиссер музыкальной сказки). Музыку и слова песен написала группа СБПЧ. В озвучке приняли участие десятки артистов: Женя Борзых (зеркальце), Марина Васильева (Вера), Александр Гудков (вор Соленый), Антон Лапенко (Соломонов), Муся Тотибадзе (Таня), Андрей Смоляков (трюмо), Роза Хайруллина (птица-ныряльщица), Кирилл Иванов (бродяга), Яна Троянова (русалка-профессор) и другие. Также в записи музыки принимали участие виолончелист Борис Андрианов и певица Надежда Грицкевич («Наадя»).

Слушать «Потерянное зеркальце» на всех платформах.

Meduza

Кирилл Иванов

Я давно думал о создании такого произведения. Я много общаюсь с детьми, и мне кажется — возможно, это обманчивое ощущение, — что им не хватает того, что было у меня в детстве. Например, музыкальных сказок. Их совсем нет. Наша музыкальная сказка «Потерянное зеркальце», кажется, первое произведение за 40 лет в этом жанре. Мне хотелось сделать это в том числе и для своего сына — хоть он за время написания записи сказки и подрос, но все же с интересом ее послушал.

Мы не просто решили взять сказку Павла Пепперштейна — мы попросили его ее вновь написать специально для нас. Это версия старой сказки «История потерянного зеркальца», более взрослой, которую он написал для своего еще в конце 1980-х. Мне очень нравится все, что делает Павел: и его картины, и проекты, и рассказы, и романы, — мне кажется, что он большой мастер малой формы, что редкость. Все-таки сказка — небольшое произведение. Этот мой фанатизм, представление, что у Паши может здорово получиться, привели к тому, что мы с ним познакомились и попросили написать его сказку.

Изначально это был типичный Пашин текст — не пьеса. Было много описаний, много прозаического. Но нам хотелось создать динамику и сделать текст театральным — и мы расширили вселенную, добавили событий. Но сама история, одиссея Потерянного Зеркальца (и в том смысле, что его кто-то потерял; и в том, что оно само не очень знает, как себя вести в разных сложных и непростых ситуациях) как была в основе Пашиной сказки, так и осталась, так же, как и огромное количество персонажей, коллизий и событий.

Мы хотели, чтобы эта сказка была для всех — и для детей, и для взрослых. Я с огромным удовольствием читаю разные сказки: жуткие сказки братьев Гримм, Андерсена и Гофмана — это универсальные произведения. Я не сравниваю то, что у нас получилось, с произведениями этих мастеров, но стремились мы именно к этому.

По «Потерянному зеркальцу» мы собираемся сделать постановку и музыкальный фильм, а пока к выходу сказки создали анимационный трейлер, который демонстрирует разных персонажей под песню «Песня Зеркальца обо всем». Мне кажется, что мы все идеально подготовили для того, чтобы перенести это и на сцену, и в кино. Если так получится, то я буду очень рад. Но впереди большой и сложный труд — поэтому тяжело загадывать.

Я сам слушал пластинки в детстве. Я большой поклонник пластинки «Во-первых, во-вторых», где Сергей Юрский читает рассказы Хармса. Я фанател от нее все детство и смеялся, как ненормальный, над тем, как Юрский читает рассказ про длинного человека и про маленького, которые едут на фонаре, и с ними еще лодка — и вот все они едут в город и песенки насвистывают. И есть такие, которые сами «впитались» в меня: «Али-Баба» (1981), «Алиса», которую написал Высоцкий (1976), «Маша и Витя против „Диких гитар“» (1976).

Конечно, мы вдохновлялись всеми ими — это была некая точка отсчета, ведь есть некие правила у этого жанра, — но нам в первую очередь хотелось сделать современную сказку современным языком. Чтобы это не была игра в ретро, в восстановление звука советской эстрады. Мы хотели создать такую музыку, которая нам интересна, за которой мы сейчас следим и которой мы активно занимаемся.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото: Алексей Киселев