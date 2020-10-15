«Нам хотелось в этом клипе посмотреть смерти в глаза» СБПЧ оказывается на похоронах у клоуна. Это новый клип группы на песню «Прах». Премьера на «Медузе»

Группа СБПЧ выпустила клип на песню «Прах» со своего нового альбома «Все равно». На этот раз у самой жизнерадостной российской группы получился мрачноватый фильм про смерть: его главный герой, пожилой актер, играющий клоуна, умирает прямо на детском празднике — и за ним приезжает агентство ритуальных услуг. Героев клипа играли настоящие могильщик и клоун. Режиссер видео — Азар Страто. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

sbp4

Азар Страто

режиссер

Мне давно хотелось снять клип, поверхностно показывающий сферу ритуальных услуг в России, максимально сохранив всю правдоподобность. Песня «Прах» довольно быстро сподвигла меня рисовать у себя в голове эти кинематографичные картины.

Во время написания сценария мне вспомнился недавний случай, когда Дед Мороз умер на утреннике в присутствии детей. Вместо Деда Мороза в нашем клипе — немолодой клоун, который подрабатывает на частных детских праздниках. Кем бы ты ни был, рано или поздно за каждым из нас приедут люди из похоронного бюро — нужно спокойно к этому относиться.

В клипе показан стандартный порядок событий до и после похорон для простого незажиточного человека, без лишней жести и трагизма. Все как есть. Главные герои клипа, клоун и могильщик, в реальной жизни тоже — клоун и могильщик. Никому не приходилось объяснять, как нужно развлекать детей или что делать с могилой. Почти все ситуации в клипе взяты из личного опыта персонажей.

Кирилл Иванов

СБПЧ

Мы с моим другом и участником группы, которого вы никогда не видите на сцене, Антоном Курильчиком давно следили за работами Азара. Он мастерски владеет документальной съемкой, точно чувствует цвет и филигранно монтирует. И мы вместе придумали, что это должен быть клип про похороны. Как устроены работа и быт гробовщиков, кто и как готовит гробы, роет ямы, откуда берутся пластиковые цветы — все это очень интересно.

В России принято избегать мыслей и разговоров о смерти, и сами похороны — это сакральный и чаще всего очень мрачный процесс, к которому при этом никто никогда не готов. Мы так боимся смерти, что отворачиваемся от всего, что ее окружает. Хотя в каком-то смысле вся жизнь — это подготовка к смерти. И нам хотелось пристально, без страха и заискиваний посмотреть в этом клипе смерти в глаза.

Ближайшие концерты группы СБПЧ состоятся в московском «Главclub» 8 ноября и 5 декабря в петербургском клубе «Морзе».