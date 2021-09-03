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Канадский рэпер Дрейк выпустил новый альбом — спустя неделю после Канье Уэста, с которым перед релизом громко ругался, соревнуясь за внимание аудитории.

Шестая пластинка Дрейка (которая изначально должна была выйти в августе 2020 года) получила подзаголовок «Certified Lover Boy». В нее вошел 21 трек — это увесистые полтора часа музыки, хотя по итогу вышло все равно чуть меньше, чем почти двухчасовая «Donda». Как обычно музыкант собрал самых звездных гостей: в записи «Certified Lover Boy» поучаствовали Travis Scott, Future, Lil Wayne, Kid Cudi, Lil Baby, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Rick Ross и Jay-Z (последний успел прочитать куплет и для Канье).

Что из этого получилось можно послушать ниже, но, судя по первым отзывам, критики и слушателя приняли новый альбом Дрейка гораздо теплее, чем ту же «Donda».

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