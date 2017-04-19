Девушка пробралась в дом Дрейка и выпила Sprite, который он когда-то рекламировал

В Лос-Анджелесе в особняк Дрейка проникла 24-летняя девушка, которая надела толстовку рэпера и выпила его воду Fiji, а также газировку Sprite и Pepsi. Взлом обнаружил помощник Дрейка, проверяющий дом. Сам музыкант несколько дней в нем не появлялся.

Прибывшим на место полицейским девушка сказала, что у нее есть разрешение на посещение дома. Это оказалось неправдой. Сотрудникам полиции не удалось выяснить, как она попала в дом и сколько времени там находилась.

Несмотря на то, что общий ущерб от действий незнакомки составил всего лишь 10 долларов, ей предъявлено обвинение в краже со взломом.

Возможно, на девушку повлияла реклама Sprite — несколько лет назад Дрейк снялся в очень странном видео, посвященном напитку.