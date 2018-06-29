Дрейк записал дуэт с Майклом Джексоном

Канадский певец Дрейк выпустил альбом «Scorpion» — первую двойную пластинку в своей дискографии. Диск состоит из 25 песен и длится полтора часа. «Scorpion» можно послушать в Apple Music и «Яндекс.Музыке».

Среди прочего на альбоме присутствует ранее не издававшаяся композиция «Donʼt Matter to Me» с вокалом Майкла Джексона, скончавшегося в июне 2009 года в возрасте 50 лет. Дрейк читает рэп в куплетах этого трека. Фанаты Джексона уже назвали подобный дуэт «странным».

Дрейк неоднократно признавался, что творчество Майкла Джексона оказало на него большое влияние, и называл его величайшим певцом всех времен.

Два сингла с пластинки «Scorpion» — «Godʼs Plan» и «Nice for What» — уже ранее возглавляли американский хит-парад Billboard.

Drake — Godʼs Plan DrakeVEVO