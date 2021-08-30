Электронщик Solar X (он же профессор лондонского университета Роман Белавкин) записал в поддержку «Медузы» трек «Агенты лета»

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Музыкальный марафон «Агенты лета» близится к концу. 30 и 31 августа мы публикуем финальные премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или лучше регулярное пожертвование, можно тут.

Под занавес в нашем марафоне появляется гость из Лондона — электронный музыкант Роман Белавкин, один из пионеров российской IDM-сцены 1990-х, известный под псевдонимом Solar X. Он был постоянным героем журнала «Птюч», дружил с Aphex Twin, основал культовый лейбл Art-Tek Records. В середине нулевых Белавкин уехал в Великобританию, где занялся научной деятельностью. Теперь он профессор математики и компьютерных наук, преподаватель Мидлсекского университета, но о музыке все равно не забывает!

Специально для «Агентов лета» Solar X сочинил трек-посвящение «Медузе» и всему марафону, который так и называется «Агенты лета». А его супруга сняла красивое летнее видео о двух беззаботных мальчуганах на итальянском пляже. Спасибо за отличное настроение и поддержку!

Роман Белавкин

В 1990-х, во времена «Кукол» и «Птюча», трудно было себе представить, что когда-то еще придется бороться за свободу слова, поддерживать журналистов и что критика власти и обвинения в коррупции станут уголовно наказуемым «экстремизмом». Но тренд был заметен уже в начале «тучных» 2000-х, и та легкость, с которой свободу отдавали, удручала и свидетельствовала лишь о том, что она (свобода) досталась нам в 1990-х слишком легко. Но еще каких-то пять-десять лет до 1990-х, в середине 1980-х, было невозможно себе представить, что монолитный и незыблемый СССР исчезнет вместе со своим «политбюро». Глубина политического кризиса в России наиболее ярко проявилась в прошлом году при попытке отравить Алексея Навального. Сейчас преследования журналистов и признание любых свободомыслящих людей «иноагентами» и «экстремистами» свидетельствуют лишь о страхе и бессилии власти. Вас боятся, потому что вы говорите правду, а это сильное оружие. Правда, в отличие от лжи, материальна, и в этом ее бесконечное преимущество. Поэтому я люблю и поддерживаю «Медузу» и всех свободомыслящих людей в России — тех, кто, преодолевая страх, остается на стороне правды и справедливости. Надеюсь, что перемены не за горами.

Александр Чепарухин рассказал мне о проекте «Агенты лета» еще в июне, и я благодарен за возможность принять в нем участие. Не хотел отправлять какой-то старый трек, но написать новый сразу не удалось. Весь июнь я провел, проверяя экзамены и курсовые работы, а потом — конференция в Италии, после которой мы с семьей решили остаться здесь до конца лета и путешествовать. Трек «Агенты лета» удалось написать здесь, в Апулии, сидя в саду и кормя комаров, а видео сняла жена на телефон, гуляя по пляжу. Шлем вместе с этим видео лучи поддержки «Медузе» и всем «иноагентам».

Meduza

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