Алексей Айги и ансамбль «4'33» представляют в марафоне «Агенты лета» клип на композицию «CelloBass»

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Музыкальный марафон «Агенты лета» близится к завершению. 30 и 31 августа мы публикуем финальные премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Сегодня к марафону присоединяются композитор Алексей Айги и ансамбль «4'33». В марте у коллектива вышел первый за девять лет альбом «Alcohol» (его премьера состоялась на «Медузе»), а уже в июле за ним последовала еще одна пластинка «Palimpsest». Видео на одну из новых песен «CelloBass» смотрите в «Агентах лета». В записи музыки и клипа, помимо Алексея Айги, участвовали Антон Якушев (скрипка), Елена Федотова (альт), Денис Калинский (виолончель), Валентина Борисова (арфа), Сергей Никольский (бас) и Владимир Жарко (ударные).

Алексей Айги

Мы чувствуем все большее и большее давление. Давление на независимую культуру, театры, музыкантов, давление на журналистов, адвокатов, правозащитников. Мы можем только поддерживать друг друга, хотя бы символически.

В поддержку «Медузе», одного из немногих регулярно читаемых мною средств массовой информации, мы сделали небольшой клип на композицию «CelloBass» с нашего нового альбома «Palimpsest».

Видео смонтировано моим другом, режиссером Кириллом Папакулем из своеобразных «заметок», которые я снял во время записи композиции, просто перемещаясь между играющими музыкантами на студии «Мосфильм».

Alexei Aigui

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Фото: Георгий Безбородов