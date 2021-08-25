В Ленинградской области на кота Пушка написали заявление из-за того, что он (якобы) дразнил собак. Власти сняли с него все обвинения

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Кот Пушок 47 news

Трехлетний черно-белый кот Пушок, живущий в деревне в Ленинградской области, ненадолго стал подозреваемым в нарушении общественного порядка.

На кота пожаловалась его соседка Наталья Моторина. Она написала заявление на Пушка и его хозяина в администрацию Бегуницкого сельского поселения (в его состав входит Ославье). Женщина заявила, что Пушок около 23:00 сидел возле ее забора и «дразнил собак». Кроме того, указала женщина, кот периодически заходил к ней на участок и охотился на птиц — Наталья разводит индюков и гусей.

В своем заявлении Моторина указала на два возможных правонарушения — нарушение правил содержания домашних животных и нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00. Это следует из повестки, которую сельская администрация вручила владельцу кота и по совместительству старосте деревни Евгению Попову.

В разговоре с журналистами Наталья Моторина заявила, что кот — это домашнее животное, поэтому его нужно держать дома. Хозяин Пушка ответил: «Коты — это ж коты, они ходят, где хотят». Он заявил, что кот дружелюбный, на домашнюю птицу не охотится, а собаками не интересуется. Попов считает, что, написав жалобу на Пушка, его соседка попыталась отомстить. Ранее сам мужчина жаловался в полицию на женщину из-за того, что семеро собак, живущих на ее участке, шумят по ночам.

В администрации сельского поселения, рассмотрев жалобу на Пушка, отказались наказывать кота и его владельца. Все обвинения с Пушка сняли, поскольку, по мнению чиновников, автор жалобы не предоставила доказательств.

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