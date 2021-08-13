Чем развлекаются коты в московских гостиных? Катаются на картонном вертолете! В общем, красиво живут…

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Просто представьте: вы переместились в 1950-е годы и пытаетесь объяснить лучшим умам страны, что через 70 лет весь мир будет наслаждаться московским котом в солнцезащитных очках и стильной олимпийке. Который еще и катается на роботе-пылесосе в персональной коробке. Но и робот далеко не обычный — на самом деле это картонный вертолет. Более того, у кота есть собственный вигвам, а его (ну чья же еще?) комната украшена искусственным кактусом. Удачи! 👋

ViralHog

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