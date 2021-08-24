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Steven Paston / PA Images / Scanpix / LETA

23 августа в матче Английской футбольной премьер-лиги играли «Лестер» и «Вест Хэм». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Вест Хэма», два гола забил нападающий Майкл Антонио. Эти два мяча стали для него 48-м и 49-м в АПЛ. Антонио обогнал Паоло ди Канио (у него 47 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Поэтому и отпраздновать дубль нападающий решил тоже по-особенному.

«Только Майкл Антонио может отметить рекорд по голам в Премьер-лиге вот так 😂»

То есть не только в компании партнеров по команде и болельщиков — но и с картонной копией себя! Нападающий приподнял ее над головой, поцеловал, а потом отбросил в сторону, чем изрядно всех развеселил.

«Поправка: „Грязные танцы“ 😂»

После игры бывшие футболисты, а ныне эксперты телеканала Sky Sports Джейми Каррагер и Гарри Невилл попытались выяснить у Антонио, что же они только что увидели. Но он перехватил инициативу и сам стал задавать вопросы:

— Кто-нибудь из вас понял, что за празднование это было?

— Нет, мы как раз собрались, чтобы это понять. Посвяти же нас!

— Ну попробуйте угадать!

— Ты давно не целовался? (все смеются)

— Это из фильма «За мной последний танец»! Этот подъем в конце!

— А-а-а-а-а, вот оно что. Давно не пересматривали.

Правда, Антонио перепутал фильмы и на самом деле имел в виду «Грязные танцы» и финальную сцену, в которой герой Патрика Суэйзи поднимает героиню Дженнифер Грей.

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После матча Антонио записал еще одно видео из раздевалки. С собой, своей картонной копией и изображением на стене. И заявил, что их всех не остановить.

«Единственный и неповторимый Майкл Антонио»

А «Вест Хэм», кстати, благодаря вчерашней победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии — хотя пока прошло всего два тура.

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