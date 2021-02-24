Гватемальский футболист изобразил нестерпимые мучения от столкновения с ничем. Невероятная игра!

Полузащитник футбольного клуба «Батанекос» Росбин Рамос, играющий в третьем дивизионе чемпионата Гватемалы, оказался никудышным симулянтом. Пока другие игроки спорили с судьей, Рамос поднял с земли округлый предмет (его с трибуны бросил один из зрителей), приложил к голове и начал кататься по газону, изображая страдания.

Впрочем, хитрость не спасла Рамоса и его команду от поражения — «Батанекос» проиграла клубу «Депортиво Сан-Лоренцо» со счетом 1:3. К тому же после матча фанаты выложили видео с футболистом в соцсети и принялись высмеивать неудачливого симулянта. А еще Рамосом заинтересовался дисциплинарный комитет Гватемалы, который, скорее всего, накажет спортсмена.