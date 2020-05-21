Футболист не смог забить своему коту-вратарю. Теперь на кота засматриваются в мюнхенской «Баварии»

Ютьюбер Крис Диксон не смог обыграть в футбол собственного кота. И это при том, что Диксон уже много лет занимается футболом! Но блогер сам виноват, не зря назвал кота Мяунуэлем Нойером — в честь Мануэля Нойера, вратаря мюнхенской «Баварии».

Диксон установил у себя в гостиной ворота, а кота назначил голкипером. Блогер бил по воротам небольшим красным мячом, но гола так и не случилось. Мяунуэль отражал удар за ударом! Диксон даже попробовал обхитрить животное — притворился, что замахивается, дождался, пока кот среагирует, и только после этого ударил по-настоящему. Но Мяунуэля было не обмануть!

Запись тренировки ютьюбер опубликовал в твиттере. Поверх ролика он наложил голос футбольного комментатора и рев стадиона. В итоге о коте-вратаре узнали в самой «Баварии». В твиттере клуба Мяунуэля похвалили за безупречную игру. Присоединяемся!