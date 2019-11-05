Черному коту понадобилось меньше двух минут, чтобы стать главной звездой матча НФЛ 🐈🏈 В него влюбились и зрители, и комментаторы (и даже другие коты у экранов)

Во время матча Национальной футбольной лиги между командами «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Ковбойс» на поле стадиона выбежал черный кот. Он быстро пересек почти все поле, несколько раз нерешительно останавливался, но в итоге все же забежал в зачетную зону «Джайентс».

Если бы на месте кота был игрок «Ковбойс» с мячом, то он бы совершил тачдаун и принес своей команде шесть очков. Но поскольку это был кот, даже болельщики нью-йоркской команды пришли в восторг. Игру пришлось остановить на две минуты — и комментаторы тоже были явно не против.

— Если этот сезон «Ковбойс» пойдет не так, как ожидалось, вините этого парня!

— Ты только посмотри, как он меняет направление движения…

— Великолепные боковые смещения.

— Боже мой!

На матче дежурили стюарды и полицейские, но их помощь не потребовалась: кот убежал с поля сам. «Дамы и господа, Феликс покинул здание», — подытожил комментатор.

Разумеется, такое событие стало благодатной почвой для шуток и мемов.

Кстати игра закончилась со счетом 37:18 в пользу «Далласа». А говорят, черная кошка — плохая примета.