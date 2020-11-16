Игроки сборной Сан-Марино поздравляют друг друга после матча с Гибралтаром Jennifer Lorenzini / Reuters / Scanpix / LETA

Сборная Сан-Марино по футболу — самая слабая футбольная сборная в мире, в рейтинге ФИФА она занимает последнее 210-е место.

Почти все свои матчи Сан-Марино не просто проигрывает, а проигрывает с разгромным счетом. Например, со сборной России команда встречалась четыре раза и пропустила 25 мячей. Даже от слабых команд, вроде Молдавии или Андорры, Сан-Марино легко может пропустить два-три гола за игру. А уж с атакой у команды совсем все плохо — за последние пять лет сборная Сан-Марино забила лишь трижды в 36 матчах.

Во-первых, Сан-Марино — очень маленькая страна, там живут всего 33 тысячи человек. Во-вторых, чемпионат Сан-Марино — любительский, футболисты получают лишь символические гонорары, поэтому занимаются футболом только после основной работы. В-третьих, в Сан-Марино совсем нет футбольных школ, и у детей практически нет возможности серьезно заниматься футболом, чтобы потом уехать играть в профессиональные чемпионаты других стран. В-четвертых, в стране очень строгие правила получения гражданства, поэтому местная федерация не натурализует иностранцев для игры за сборную, как это делают во многих других карликовых государствах.

Иногда — очень-очень редко — сборная Сан-Марино играет вничью: в последний раз до 2020 года это случалось шесть лет назад в матче с Эстонией, и тогда этот успех отмечала вся страна. Но осенью 2020 года сборной удалось намного более серьезное по ее меркам достижение — впервые в своей истории она смогла не проиграть два официальных матча подряд. В середине октября в рамках Лиги наций Сан-Марино сыграло вничью (0:0) в гостях с Лихтенштейном, а 14 ноября с таким же счетом — дома с Гибралтаром. При этом почти весь второй тайм сборная Сан-Марино оборонялась в меньшинстве.

Сразу после матча игроки Сан-Марино не скрывали своих эмоций — они обнимались и плакали от счастья. Только посмотрите на интервью защитника Данте Росси, которое он дал после игры: он заявил, что две ничьих подряд — это «подарок для маленькой страны с очень большим сердцем», после чего не смог сдержать слез радости.

Мы очень, очень рады за сборную Сан-Марино и ее болельщиков. Но справедливости ради должны сказать, что между этими двумя официальными матчами Лиги наций сборная Сан-Марино все-таки успела проиграть — Латвии со счетом 0:3. Это была товарищеская встреча.