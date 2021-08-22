Морж Валли очень любит понежиться на солнышке, лежа на палубах лодок. Вот только лодки не выдерживали его вес. Теперь у Валли будет собственный плот!

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Морж Валли — европейская знаменитость. За последние полгода его встречали в самых живописных бухтах во Франции, Испании и Великобритании. А недавно Валли прибыл в Ирландию в бухту около деревни Крукхейвен.

Ирландцы рады гостям, но с Валли есть одна проблема. Он любит понежиться на солнышке, забравшись на палубу лодки. Вот только вес моржа — около 800 килограммов, и далеко не каждая лодка такое выдержит. Путь моржа по Европе отмечен одной-двумя затонувшими лодками в каждой бухте, которую он посещал.

Валли на острове Силли, Корнуолл, Великобритания. 26 июня 2021 года Miroslav Valasek / Alamy / Vida Press

В Ирландии считают, что нашли решение этой проблемы, сообщает BBC News. Для Валли построят специальный понтон. Авторы проекта из природоохранной организации Seal Rescue Ireland, занимающейся спасением морских животных, надеются, что Валли понтон понравится больше, чем лодки.

Валли в бухте Крукхейвен

Тем не менее, владельцев лодок, стоящих в бухте Крукхейвен, просят закрыть их брезентом сверху или снять с них моторы, которые морж может повредить. Также зоозащитники обращаются ко всем с настоятельной просьбой не беспокоить моржа, даже если очень хочется познакомиться с Валли поближе. Излишнее внимание беспокоит животное, и Валли может начать метаться и причинить вред как лодкам и людям, так и самому себе.

Валли возле Клонакилти, графство Корк, Ирландия, 15 августа 2021 го

«Пожалуйста, оставьте его в покое, а если вам обязательно нужно на него посмотреть, используйте бинокль», — призвал член парламента Ирландии от партии «Зеленых» Малкольм Нунан.

В бухте у деревни Ардмор, графство Уотерфорд, Ирландия. Начало августа 2021 года

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