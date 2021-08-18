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Уличные художники из команд SPEKTR и Hot Singles in Your Area дали еще одну причину не покидать Омск — к 305-летию города они нарисовали на фасаде «Меги» арт с окнами Windows площадью 2250 квадратных метров.

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Художники изобразили всплывающие окна с торсом Давида, инстаграмом (вернее, омскограмом), тетрисом, игрушечной лошадкой из «Икеи», фрагментами Красной книги и старым плеером с песней Егора Летова (родился в Омске). Кроме того, в работе зашифрованы отсылки и мемы, связанные с историей города. С определенного ракурса арт-объект кажется объемным.

SPEKTR и Hot Singles in Your Area — про свою работу

Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности.

Нам хотелось увидеть, что чувствует человек, который стоит перед такой работой. Что он ощущает и что подумает? Как на него сработает масштаб и анаморфозы? Выпадет ли он из рутинной повседневности, когда перед ним всплывет окно об ошибке размером со здание?

Работа выполнена по заказу местной «Меги». В компании решили, что это лучший подарок ко дню рождения Омска (и правильный способ выразить любовь к родному городу).

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