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Усадьба Утешение в деревне Утешение в Ленинградской области Яндекс.Карты

Сервис «Яндекс.Карты» выпустил большое исследование о населенных пунктах в России. Аналитики сервиса и лингвисты изучили названия 160 тысяч городов, деревень, хуторов, аулов и определили самые распространенные, длинные и короткие названия населенных пунктов.

В основном в России находятся деревни (57% от общего числа населенных пунктов), села (19%) и сельские поселки (17%), а на города и поселки городского типа приходится меньше 1,5 %.

Некоторые типы населенных пунктов есть только в определенных регионах, например хутора и станицы на юге, аулы и аалы на Кавказе и в Южной Сибири, улусы в Бурятии, починки и выселки в среднем Поволжье и Удмуртии, а кутаны в Дагестане.

Самые распространенные названия населенных пунктов — Александровка (в России 333 таких названия), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241).

У 65 тысяч населенных пунктов названия по-настоящему неповторимые (таких в России больше нет). Например, Большая Ржакса, Накипелово, Чики, Совьи Лапки, Пучиглазово, Приятное Свидание, Добрые Пчелы, Чай, Выстрел, Полноват, Африканда, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк.

Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), рядом с которым находится Нижненовокутлумбетьево (22 буквы). Аналитики «Яндекса» насчитали в России 27 самых коротких названий, состоящих из двух букв. Самые распространенные среди них — Ям и Яр, которые встречаются в России по 11 раз.

В ходе исследования лингвисты выяснили, что в России есть населенные пункты, названия которых начинаются на любую букву алфавита, кроме Ь и Ъ, а больше всего — на К, С и П. Меньше всего в России населенных пунктов на буквы Ы (таких 22) и Й (таких 7).

Авторы работы, изучив множество карт, в какой-то момент заметили, что некоторые населенные пункты с необычными названиями находятся недалеко друг от друга и между ними можно проложить маршруты. Так, из Обыденки можно добраться в Веселую Жизнь, из Тайны — в Вечность, из Веселухи — в Игрищи, из Мыслятино — в Философов Завод, из Большого Горева — в Утешение, из Ойкино — в Караул, из Угрюмово — в Улыбышево, из Глубоких Луж — в Победим и даже с Луны — на Марс.

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Александр Бакланов