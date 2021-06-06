Кошки мяргают и не едят кесю-месю, а очередь за куксой тянется в три вилюшки! Это не у нас кукундер поехал, а «Яндекс» показал, как меняется русский язык от региона к региону

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Михаил Метцель / ТАСС

Ко Дню русского языка, который отмечают 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, аналитики компании «Яндекс» и эксперты Института русского языка имени Виктора Виноградова подготовили список слов, «дающий представление о региональном разнообразии русского языка».

Слова, которые используют только в некоторых частях России, в «Яндексе» искали через блог-платформу «Яндекс.Дзен». Для этого аналитики изучили статьи и комментарии шести миллионов пользователей и в общей сложности 11 миллиардов употреблений слов. А затем вместе с лингвистами из Института русского языка отобрали самые интересные слова и выражения, «которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем» — и дали им определения.

«Медуза» выбрала самые необычные из них:

Бололо — так в Ивановской области называют болтунов. Валявка — это лентяй или лентяйка в Вологодской области. В Москве и Московской области строят человейники, то есть большие многоквартирные дома. Пьют или глыкают в Кемеровской области. В Белгородской иногда едят кесю-месю — это может быть каша или мешанина из любой другой еды. В Камчатском крае живут мишаки, они же — медведи. А в Пермском крае кошки не мяукают, а мяргают. Главное, чтобы от этого всего, как говорят в Волгоградской области, не поехал кукундер («крыша»).

Некоторые слова, согласно исследованию «Яндекса», встречаются сразу в нескольких регионах — обычно соседних. Так, вместо «на днях» и «некоторое время назад» в Воронежской и Липецкой областях говорят лаконичное анадысь. В Архангельской области, Карелии и Коми встречаются мотособаки — это мотобуксировщики, а в Калининградской и Саратовской областях — пупырловки, то есть глухие деревни. В Краснодарском крае и Ростовской области действовать надо не просто срочно, а срочно-обморочно. Особенно, когда в Коми или Тульской области собираешь тормозок (это еда, которую берут с собой на работу или учебу), а в Новосибирской и Томской — шурушки (мелкие предметы).

Помимо слов, встречаются в исследовании и устойчивые региональные выражения:

Как бешеная тарашка в Нижегородской области делают что-то в сильной спешке. В три вилюшки в Воронежской и Липецкой областях могут описать очередь — очень длинную и изгибающуюся. А во многих регионах Сибири и Челябинской области что-то не превозносят, а ставят или сажают на божничку.

Отдельно в исследовании приводятся региональные синонимы. Например, лапшу быстрого приготовления в Пермском крае называют бичиком, во Владимирской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае — анакомом, в Воронежской области это — бомжовка, в Ивановской, Нижегородской и Тульской — бэпэшка или бпшка, а в Сахалинской — кукса.

Поправка. В первоначальной версии текста нижегородское выражение «как бешеная тарашка» было приведено неверно. Простите нас!

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