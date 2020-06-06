Аналитики компании «Яндекс» составили топ новых слов русского языка за последние 10 лет.

Рейтинг формировался на основе данных поисковых запросов (с уточнениями «что это», «что значит» и «что такое») — в него попали новые слова, о значении которых спрашивали как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год.

Вот что находилось в топах запросов новых слов по годам:

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Рейтинг приурочен к Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.

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Фото в анонсе: Maria Savenko / Shutterstock.com