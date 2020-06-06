шапито
Ауф, локдаун, падра — это главные новые слова русского языка По версии пользователей «Яндекса»
Источник: Meduza
Аналитики компании «Яндекс» составили топ новых слов русского языка за последние 10 лет.
Рейтинг формировался на основе данных поисковых запросов (с уточнениями «что это», «что значит» и «что такое») — в него попали новые слова, о значении которых спрашивали как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год.
Вот что находилось в топах запросов новых слов по годам:
- 2020: ауф, локдаун, падра
- 2019: вислово, фудпорн, бумер
- 2018: сквиши, хайли лайкли, чуитс
- 2017: хайп, спиннер, эщкере
- 2016: вейперы, дратути, брексит
- 2015: кек, скр, ничоси
- 2014: селфи, титушки, лифтбек
- 2013: лалка, френдзона, лойс
- 2012: ультрабук, слоупок, репост
- 2011: ванилька, свэг, ретвитнуть
Рейтинг приурочен к Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.
Кстати, если вы вдруг не в курсе, у «Медузы» есть целый подкаст «Розенталь и Гильденстерн», посвященный русскому языку. Все выпуски можно послушать здесь.
Фото в анонсе: Maria Savenko / Shutterstock.com