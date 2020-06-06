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шапито

Ауф, локдаун, падра — это главные новые слова русского языка По версии пользователей «Яндекса»

Источник: Meduza

Аналитики компании «Яндекс» составили топ новых слов русского языка за последние 10 лет.

Рейтинг формировался на основе данных поисковых запросов (с уточнениями «что это», «что значит» и «что такое») — в него попали новые слова, о значении которых спрашивали как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год. 

Вот что находилось в топах запросов новых слов по годам:

  • 2020: ауф, локдаун, падра
  • 2019: вислово, фудпорн, бумер
  • 2018: сквиши, хайли лайкли, чуитс
  • 2017: хайп, спиннер, эщкере
  • 2016: вейперы, дратути, брексит
  • 2015: кек, скр, ничоси
  • 2014: селфи, титушки, лифтбек
  • 2013: лалка, френдзона, лойс
  • 2012: ультрабук, слоупок, репост
  • 2011: ванилька, свэг, ретвитнуть

Рейтинг приурочен к Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.

Кстати, если вы вдруг не в курсе, у «Медузы» есть целый подкаст «Розенталь и Гильденстерн», посвященный русскому языку. Все выпуски можно послушать здесь.

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Фото в анонсе: Maria Savenko / Shutterstock.com