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Краш или кекс? Знаете ли вы, как сейчас говорят подростки Последний раз мы проверяли, понимаете ли вы зумеров, четыре года назад. Все поменялось!

В сентябре 2016 года «Медуза» выпустила тест на знание сленга подростков. За четыре года многое поменялось, слова и фразы типа «лол» и «кек» безнадежно устарели. Что там в 2020-м? Бумеры, миллениалы, удачи!

Специальное уточнение. Автор теста Юрий Сапрыкин — младший оказался недостаточно младшим, чтобы составить такой тест. Пришлось попросить помочь его сестру Катю Сапрыкину — еще более младшую.

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