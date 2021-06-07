«Медуза»: каждый день пишет о политике.

Что РЕАЛЬНО волнует читателей «Медузы»: полуперденчик, Вася-кабася и отпеперивание.

В воскресенье, 6 июня, мы попросили наших читателей рассказать, какие слова и выражения употребляют в регионах, где они живут. Штош, нас буквально завалили письмами со словами, которым самое место в исследовании «Яндекса» и Института русского языка имени В.В. Виноградова (а кое-какие туда уже попали). Всего за день нам прислали более двух тысяч сообщений. Мы их читали, читали, читали, а они все не заканчивались и не заканчивались… Но мы справились! Конечно, все тысячи сообщений не уместились в одном материале. Поэтому мы подготовили подборку из 35 слов, которые нам немедленно захотелось заучить и использовать по поводу и без. В общем, не будем растыками, давайте уже скорее сливить!