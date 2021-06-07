07.06.21 — день, когда мы узнали, что такое полуперденчик и дюдя хлебный Спасибо за это читателям «Медузы»! Они составили для нас список слов, которые можно услышать в регионах
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
«Медуза»: каждый день пишет о политике.
Что РЕАЛЬНО волнует читателей «Медузы»: полуперденчик, Вася-кабася и отпеперивание.
В воскресенье, 6 июня, мы попросили наших читателей рассказать, какие слова и выражения употребляют в регионах, где они живут. Штош, нас буквально завалили письмами со словами, которым самое место в исследовании «Яндекса» и Института русского языка имени В.В. Виноградова (а кое-какие туда уже попали). Всего за день нам прислали более двух тысяч сообщений. Мы их читали, читали, читали, а они все не заканчивались и не заканчивались… Но мы справились! Конечно, все тысячи сообщений не уместились в одном материале. Поэтому мы подготовили подборку из 35 слов, которые нам немедленно захотелось заучить и использовать по поводу и без. В общем, не будем растыками, давайте уже скорее сливить!
Очкур
Что означает: глухие, далекие места, часто употребляется в ироничном контексте — когда, к примеру, говорят о неблагоустроенных окраинах города
Где используют: Владивосток
Карга
Что означает: ворона
Где используют: Астраханская область
Шушлайка
Что означает: вещица
Где используют: Удмуртия
Жамка
Что означает: маленький мятный пряник
Где используют: Тульская область
Всклянь
Что означает: полное, до краев
Где используют: Рязанская область
Чойс
Что означает: лапша быстрого приготовления
Где используют: Омская область
Гняша
Что означает: месиво из земли и снега на дорогах
Где используют: Ненецкий автономный округ
Хохоряшка
Что означает: мелкая грязь, катышки на одежде, которые можно убрать рукой. Пример: «Какая-то хохоряшка у тебя на пиджаке, все, убрала уже»
Где используют: Тюменская область
Растыка
Что означает: человек, у которого все валится из рук
Где используют: Брянск
Отпеперить
Что означает: отмыть что-либо или убраться в квартире
Где используют: Саратовская область
Ты — галя (или ты галишь)
Что означает: вóда в салочках
Где используют: Удмуртия
Кеска
Что означает: мусорный бак или контейнер. В середине 1990-х в Калининграде были очень распространены контейнеры немецкой фирмы Keske
Где используют: Калининград
Вехотка
Что означает: мочалка
Где используют: Томская область
Изнахратить
Что означает: привести в негодность
Где используют: Томская область
Богодул
Что означает: неопрятный человек, безработный, злоупотребляющий алкоголем
Где используют: Сахалинская область
Виктория
Что означает: клубника
Где используют: Красноярский край
Гача
Что означает: штанина. Может также использоваться в значении «часть ноги», «ляжка»
Где используют: Новосибирская область
Е-ша-чок
Что означает: фраза, после которой выкидывают камень, ножницы или бумагу
Где используют: Красноярский край
Слива, сливовый, сливить
Что означает: прикол, прикольный, прикалываться
Где используют: Омск
Расхолодка
Что означает: холодная вода, добавленная в чай
Где используют: Ярославль
Дудькать
Что означает: пить
Где используют: Татарстан
Материк
Что означает: остальная Россия
Где используют: Сахалин
Грачи
Что означает: таксисты
Где используют: Ивановская область
Пена
Что означает: смешно (вернее, ОЧЕНЬ смешно)
Где используют: Томск
Гек-гек
Что означает: быстрее, скорее
Где используют: Чукотка
Колготиться
Что означает: излишне суетиться
Где используют: Тамбовская область
Чибон
Что означает: сигаретный окурок
Где используют: Пермский край
Кефирник
Что означает: отдыхающий, курортник (в санаториях раньше выдавали кефир)
Где используют: Кисловодск
Вася-кабася
Что означает: божья коровка
Где используют: Белгородская область
Пастик
Что означает: стержень в шариковой ручке
Где используют: Архангельск
Тигули
Что означает: отдаленное, труднодоступное место
Где используют: Воронежская область
Варагуша
Что означает: герпес на губе, простуда
Где используют: Орловская область
Дюдя хлебный
Что означает: шмель
Где используют: Костромская область
Размутатор
Что означает: огромная бутылка пива, от двух литров
Где используют: Тульская область