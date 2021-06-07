Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

07.06.21 — день, когда мы узнали, что такое полуперденчик и дюдя хлебный Спасибо за это читателям «Медузы»! Они составили для нас список слов, которые можно услышать в регионах

Источник: Meduza

«Медуза»: каждый день пишет о политике.

Что РЕАЛЬНО волнует читателей «Медузы»: полуперденчик, Вася-кабася и отпеперивание.

В воскресенье, 6 июня, мы попросили наших читателей рассказать, какие слова и выражения употребляют в регионах, где они живут. Штош, нас буквально завалили письмами со словами, которым самое место в исследовании «Яндекса» и Института русского языка имени В.В. Виноградова (а кое-какие туда уже попали). Всего за день нам прислали более двух тысяч сообщений. Мы их читали, читали, читали, а они все не заканчивались и не заканчивались… Но мы справились! Конечно, все тысячи сообщений не уместились в одном материале. Поэтому мы подготовили подборку из 35 слов, которые нам немедленно захотелось заучить и использовать по поводу и без. В общем, не будем растыками, давайте уже скорее сливить!

Очкур

Что означает: глухие, далекие места, часто употребляется в ироничном контексте — когда, к примеру, говорят о неблагоустроенных окраинах города

Где используют: Владивосток

Карга

Что означает: ворона

Где используют: Астраханская область

Шушлайка

Что означает: вещица

Где используют: Удмуртия

Жамка

Что означает: маленький мятный пряник

Где используют: Тульская область

Всклянь

Что означает: полное, до краев

Где используют: Рязанская область

Чойс

Что означает: лапша быстрого приготовления

Где используют: Омская область

Гняша

Что означает: месиво из земли и снега на дорогах

Где используют: Ненецкий автономный округ

Хохоряшка

Что означает: мелкая грязь, катышки на одежде, которые можно убрать рукой. Пример: «Какая-то хохоряшка у тебя на пиджаке, все, убрала уже»

Где используют: Тюменская область

Растыка

Что означает: человек, у которого все валится из рук

Где используют: Брянск

Отпеперить

Что означает: отмыть что-либо или убраться в квартире

Где используют: Саратовская область

Ты — галя (или ты галишь)

Что означает: вóда в салочках

Где используют: Удмуртия

Кеска

Что означает: мусорный бак или контейнер. В середине 1990-х в Калининграде были очень распространены контейнеры немецкой фирмы Keske

Где используют: Калининград

Вехотка

Что означает: мочалка

Где используют: Томская область

Изнахратить

Что означает: привести в негодность

Где используют: Томская область

Богодул

Что означает: неопрятный человек, безработный, злоупотребляющий алкоголем

Где используют: Сахалинская область

Виктория

Что означает: клубника

Где используют: Красноярский край

Гача

Что означает: штанина. Может также использоваться в значении «часть ноги», «ляжка»

Где используют: Новосибирская область

Е-ша-чок

Что означает: фраза, после которой выкидывают камень, ножницы или бумагу

Где используют: Красноярский край

Слива, сливовый, сливить

Что означает: прикол, прикольный, прикалываться

Где используют: Омск

Расхолодка

Что означает: холодная вода, добавленная в чай

Где используют: Ярославль

Дудькать

Что означает: пить

Где используют: Татарстан

Материк

Что означает: остальная Россия

Где используют: Сахалин

Грачи

Что означает: таксисты

Где используют: Ивановская область

Пена

Что означает: смешно (вернее, ОЧЕНЬ смешно)

Где используют: Томск

Гек-гек

Что означает: быстрее, скорее

Где используют: Чукотка

Колготиться

Что означает: излишне суетиться

Где используют: Тамбовская область

Чибон

Что означает: сигаретный окурок

Где используют: Пермский край

Полуперденчик

Что означает: короткое пальто или пиджак

Где используют: Саратовская область

Для тех, кому мало ⬇️

Кошки мяргают и не едят кесю-месю, а очередь за куксой тянется в три вилюшки! Это не у нас кукундер поехал, а «Яндекс» показал, как меняется русский язык от региона к региону

Для тех, кому мало ⬇️

Кошки мяргают и не едят кесю-месю, а очередь за куксой тянется в три вилюшки! Это не у нас кукундер поехал, а «Яндекс» показал, как меняется русский язык от региона к региону

Кефирник

Что означает: отдыхающий, курортник (в санаториях раньше выдавали кефир)

Где используют: Кисловодск

Вася-кабася

Что означает: божья коровка

Где используют: Белгородская область

Пастик

Что означает: стержень в шариковой ручке

Где используют: Архангельск

Тигули

Что означает: отдаленное, труднодоступное место

Где используют: Воронежская область

Варагуша

Что означает: герпес на губе, простуда

Где используют: Орловская область

Дюдя хлебный

Что означает: шмель

Где используют: Костромская область

Размутатор

Что означает: огромная бутылка пива, от двух литров

Где используют: Тульская область

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама