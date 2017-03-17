«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян и выяснил, что чаще всего им снится. В первой пятерке оказались слова «человек», «рыба», «ребенок», «змея» и «умирать».

«Тем не менее, в каждом регионе есть свои характерные сны — те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем», — говорится в исследовании. Например, жителям Республики Коми и Красноярского края чаще всего снятся клопы, а жителям Подмосковья — электричка. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях много религиозных сновидений — со священниками и иконами.

«Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — [президент России Владимир] Путин. Чаще всего он снится в Чечне», — уточнили в «Яндексе».

Исследование основано на поисковых запросах со словами «к чему снится», которые «Яндекс» собирал в период с 1 сентября 2016-го по 28 февраля 2017 года. Всего в карту сновидений, составленную компанией, попало 540 слов.