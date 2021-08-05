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Студия birchpunk выпустила новый эпизод своего веб-сериала о прекрасной Киберроссии будущего — на этот раз про будни кибермилиционеров из провинциального города Старица. С отсылками к «Ко мне, Мухтар!» с Юрием Никулиным и мультфильму «Приключения Васи Куролесова».

Главных героев сразу три: капитан Юрий Михайлович, его старый робопес Мухтар и молодой милиционер, который пытается очаровать зарубежную подругу Джессику. Вместе сотрудникам милиции предстоит распутать ограбление ювелирного магазина.

Дисклеймер: обычно мы пересказываем сюжеты роликов birchpunk, но это ровно тот случай, когда лучше увидеть все самому. Предупреждаем — будет грустно. 😢

birchpunk

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