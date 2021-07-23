Катя Павлова пытается сбежать с вечеринки, но розовые конфетти продолжают ее преследовать Премьера нового клипа «Обе две» на «Медузе»

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Группа «Обе две» представила сингл «Конфетти» (из нового альбома, который выйдет осенью) — и клип на песню. В видео солистка группы Катя Павлова настойчиво пытается сбежать с вечеринки — но розовые конфетти продолжают ее преследовать. Режиссер видео — Антон Морозов. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

ОБЕ ДВЕ

Катя Павлова

«Обе две»

«Конфетти» — это песня про семь утра, когда сотрудники заведения уже давно намекают вам, что пора по домам, а вы ставите свой плейлист и надеетесь, что больше — никогда. И так — каждый раз. Это попытка сбежать с вечеринки в широком смысле слова. Которая почему-то так и остается попыткой.

Клип — работа моего близкого друга режиссера Антона Морозова. У нас был долгий перерыв в сотрудничестве, но наконец воссоединились. Мы можем часами обсуждать, что и как будем снимать, оперируя какими-то междометиями, и абсолютно понимать друг друга. Я могу снимать с ним вслепую, если он просто скажет, когда прийти на съемочную площадку. Я знаю, что это будет 100% попадание, и я умру от счастья.

Антон Морозов

режиссер

Мне показалось, что видео и чувственно, и визуально может быть иллюстративным, при этом довольно образным. Появился какой то набор картинок и примерный сюжет. Я отправил Павловой черновики сценария и референсы. В одном из ответных писем она загнала все в одно очень точное предложение: «Попытка сбежать с этой вечеринки, в широком смысле».

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Фото: Артем Голяков и Аля Стулишенко