В США олененок упал в реку и не мог выбраться. На его счастье мимо проходил настоящий герой: он спас детеныша и потом отвез его в лес
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В начале июля в одном из городов США олененок упал в реку — и не мог выбраться, потому что его сносило течением. Как это часто бывает, люди вокруг в основном беспомощно кричали.
Одна женщина-очевидец сказала: «Боже мой, он же погибнет!». На что мужчина по имени Чед ответил: «Я не дам ему умереть!», после чего решительно снял рубашку и бросился в воду.
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Спустя несколько секунд Чед доплыл до олененка, схватил его и вытащил из воды. Ура! А потом мужчина отвез детеныша в лес и выпустил его на волю. Олененок, кажется, какое-то время раздумывал, не остаться ли ему со своим спасителем — но позже, по словам Чеда, воссоединился с мамой.
Тикток со спасением набрал более четырех с половиной миллионов просмотров. Через несколько дней мужчина записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку и добрые комментарии. «Я рад, что моя попытка немного восстановить веру в человечество удалась».