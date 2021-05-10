В Лондоне в шлюзе Темзы застрял детеныш кита. Спасатели помогли ему выбраться, и он тут же сбежал

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Вечером 9 мая в шлюзе Ричмонд на юго-западе Лондона застрял детеныш кита — предположительно, малый полосатик. Это самые маленькие из крупных китов, они достигают всего десяти метров и обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов. Застрявший же кит, в силу возраста, еще меньше — его длина всего три-четыре метра.

Поначалу сотрудники порта пытались помочь животному сами, заполнив шлюз водой. Но выбраться юному киту так и не удалось. И к операции по его спасению присоединились представители Королевского национального общества спасательных шлюпок, пожарные и дайверы. Еще несколько десятков человек наблюдали за происходящим с берега.

«Напоминание об усилиях, которые были предприняты ночью для того, чтобы достать малого полосатика с бетонной площадки шлюза Ричмонд на реке Темзе в Лондоне. Вопрос теперь в том, достаточно ли здоров кит, чтобы пережить последующее возвращение в море?»

Достать кита из шлюза удалось только через несколько часов. Но на свободу отпускать его до осмотра ветеринарами не решились. «Спасатели должны быть уверены, что он выживет, если вернется вверх по реке. У кита есть травмы», — прокомментировал это наблюдавший за спасением животного журналист Гарэт Ферби. По словам репортера «Би-би-си» Мэтта Гравелинга, также следившего за операцией по спасению, будущее кита «все еще висит на волоске».

По пути в более безопасное место — всего в миле вверх по реке от Ричмондского шлюза — кит внезапно вырвался из надувного корпуса, в который его поместили для перевозки и сбежал. Теперь спасатели пытаются его поймать, чтобы помочь во второй раз.

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Кристина Сафонова Фото в анонсе: David Korsaks / Reuters / Scanpix / LETA